'Kaptan Amerika' oyuncusu Mollie Fitzgerald tutuklandı

Polis ekipleri, Mollie Fitzgerald’ın annesi Patricia Fitzgerald’ın 20 Aralık’ta evinde ölü bulunduğunu, cesedin üstünde bıçak darbeleri olduğunu belirtti.

68 yaşındaki anne Fitzgerald’ın cesedinin ölümünden 11 gün sonra bulunduğu ortaya çıkarken, Mollie Fitzgerald'ın da tutuklandığı ve perşembe günü mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

'Captain America' serisinin ilk filminde 'Stark Girl' karakterini canlandıran Mollie Fitzgerald, aynı zamanda yönetmen Joe Johnston'un da asistanlığını yapmıştı. Son olarak 2018 yılında 'Trouble Is My Business' filmiyle beyazperde yer alan 38 yaşındaki oyuncu, 'The Lawful Truth' ve 'The Creeps' gibi düşük bütçeli filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı.