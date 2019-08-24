Kara'dan Evcen'e destek

Burcu Kara, meslektaşı Fahriye Evcen’in doğum kilosunu veremediği için eleştirenlere tepki gösterdi. Oyuncu, “Emzirme döneminde enerjiye ihtiyaç duyulduğu için fazla yemek yiyoruz. Bende kilo almıştım. Fahriye, 1-2 ay sonra başka bir hale gelecek. Önemli olan çocuğuyla zaman geçirmesi...” dedi. Daha çok kadınların yorum yapmasına ise Kara, “Kadının kadına yaptığı şiddettir. Yaşamış olanların konuşması bile ayıp” açıklamasını yaptı.



İki yaşındaki oğlu Ali Çınar’ın çok hareketli olduğunu belirten oyuncu, “En agresif dönemi, her şeye karşı... Diş çıkardığı için çok kötü 10 gün geçirdik. Acıdan hiçbir şey yemedi. Bu zamanlar kendimi kanıtlama yaşlarıymış. Evde çıplak dolaşıyor. Sürekli bağırıp çağırıp, ağlayan bir çocuk” şeklinde konuştu. Kara, “Evde oğlunuzun sözü mü geçiyor?” sorusuna ise, “Evet bir süre öyle, büyüyünce göstereceğim ona” cevabını verdi.













