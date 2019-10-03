MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeKarşınızda 'Doktor House'
03.10.2019 - 07:50 |

Karşınızda 'Doktor House'

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde, ‘Doktor House’un Türkiye haklarını alan Karga Seven Türkiye'nin, dizinin başrolü için Timuçin Esen’le el sıkıştığını duyurdu.

Karşınızda 'Doktor House'

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü köşesinde yazdığı o yazı:   

Kanal D için çekilecek dizide ‘Doktor House’ karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.
‘Doktor House’un Türkiye haklarını alan Karga Seven Türkiye, dizinin başrolü için Timuçin Esen’le el sıkıştı.
Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’deki performansıyla filmi izleyenlerin “Müthiş oynadı” dediği Esen, ‘Dr. House’ için isabetli bir tercih. Çünkü ‘Doktor House’, TV dünyasının Nobel’i sayılan Humanitas Prize’in yanı sıra Altın Küre ve Emmy ödüllerini kazanan, “Tüm zamanların en iyi hastane dizisi” olarak görülen iddialı bir yapım. Diziye adını veren huysuz, ukala, çekilmez, asosyal, saplantılı ama teşhis konulamayan hastaları bile tedavi eden deha doktor, her oyuncunun üstesinden gelemeyeceği bir rol.
Öğrendiğim kadarıyla Esen, Karga Seven Türkiye’nin teklifine prensip olarak “Evet” deyip, sonra vazgeçen Haluk Bilginer’den önce ‘Doktor House’ rolü için ilk düşündüğü isim. Yapım şirketi, dizinin senaryosunu bir yıl önce Esen’e verdi, ondan olumlu bir yanıt gelmeyince rol Bilginer’e teklif edildi. Bilginer vazgeçince şirket, senaryoyu ilk verdikleri Esen’le yeniden temasa geçti ve prensipte anlaştı, ama henüz sözleşme yapmadı.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yapım desteği

Yapım desteği

Tiyatro istiyor

Tiyatro istiyor

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

Boğaz’da renkli tanıtım

Boğaz’da renkli tanıtım

Sıradaki Haber