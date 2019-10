Karşınızda 'Doktor House'

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü köşesinde yazdığı o yazı:



Kanal D için çekilecek dizide ‘Doktor House’ karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.

‘Doktor House’un Türkiye haklarını alan Karga Seven Türkiye, dizinin başrolü için Timuçin Esen’le el sıkıştı.

Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’deki performansıyla filmi izleyenlerin “Müthiş oynadı” dediği Esen, ‘Dr. House’ için isabetli bir tercih. Çünkü ‘Doktor House’, TV dünyasının Nobel’i sayılan Humanitas Prize’in yanı sıra Altın Küre ve Emmy ödüllerini kazanan, “Tüm zamanların en iyi hastane dizisi” olarak görülen iddialı bir yapım. Diziye adını veren huysuz, ukala, çekilmez, asosyal, saplantılı ama teşhis konulamayan hastaları bile tedavi eden deha doktor, her oyuncunun üstesinden gelemeyeceği bir rol.

Öğrendiğim kadarıyla Esen, Karga Seven Türkiye’nin teklifine prensip olarak “Evet” deyip, sonra vazgeçen Haluk Bilginer’den önce ‘Doktor House’ rolü için ilk düşündüğü isim. Yapım şirketi, dizinin senaryosunu bir yıl önce Esen’e verdi, ondan olumlu bir yanıt gelmeyince rol Bilginer’e teklif edildi. Bilginer vazgeçince şirket, senaryoyu ilk verdikleri Esen’le yeniden temasa geçti ve prensipte anlaştı, ama henüz sözleşme yapmadı.