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HaberlerCaddeKaty Perry'ye tazminat şoku!
02.08.2019 - 14:42

Katy Perry'ye tazminat şoku!

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme, Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin "Dark Horse" adlı şarkısının "çalıntı" olduğuna hükmetti. Perry mahkeme kararıyla şarkı için rapçi Flame'e 550 bin dolar tazminat ödeyecek.

Katy Perry'ye tazminat şoku!

Cezanın büyük bölümü yapımcı şirket Capital Records tarafından ödenecek.

Katy Perry'nin avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Perry Pazartesi günkü ilk duruşmada, Flame'in 2009'da çıkardığı "Joyful Noise" adlı Hristiyan rap şarkısını hiç duymadığını öne sürmüştü.

Flame'in bu şarkısının yer aldığı albüm 2009'da Grammy Ödülü'ne aday gösterilmişti. (BBC Türkçe)

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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