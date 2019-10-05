Kediler dert oldu!

Justin Bieber, 35 bin dolar (yaklaşık 199.7 bin TL) vererek satın aldıkları kedileri nedeniyle PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) tarafından kınandı. Kurumun yardımcı başkanı Lisa Lange, Sushi ve Tuna adı verilen iki Savannah cinsi kedi için, “Justin Bieber, barınaktan bir kediyi sahiplenerek, dünyadaki tüm fanlarına örnek olabilirdi. Ama o evcil hayvan krizine destek verdi ve konu hayvanseverliğe geldiğinde, ‘Bana ne!’ demeyi tercih etti” ifadeleri kullanıldı.



Popçu, Instagram’dan PETA’ya seslenerek, “Gidip, izinsiz avlanma ve insan zulmü gibi gerçek problemlere odaklanın. Cins bir kedi istememe mi takıldınız? Köpeğim Oscar’ı aldığımda böyle yapmadınız. Her evcil hayvan sahiplenilmek zorunda mı? Gidin ve okyanuslardaki plastik atıklarla ilgilenin. Kedilerimi rahat bırakın” diye yazdı.











Yarı evcil, yarı Afrikan Serval cinsi kedilerin, ABD’nin birçok bölgesinde bakımı yasak.



Şarkıcı ayrıca, Instagram hesabından sevimli dostları için açtığı sayfayı paylaşıp, hayranlarından takibe almasını istedi.