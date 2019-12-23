23.12.2019 - 07:50 |
Kefen giyerim!
İrem Derici, ABD’den gelen arkadaşının gelinlik provası için alışveriş merkezinde görüntülendi.
İrem Derici, ABD’den gelen arkadaşının gelinlik provası için alışveriş merkezinde görüntülendi. Şarkıcı, “Siz bir daha giyer misiniz?” sorusuna, “Bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim” cevabını verdi. Derici, iki yıl evli kaldığı Rıza Esendemir’den üç yıl önce boşanmıştı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.