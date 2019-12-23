İrem Derici, ABD’den gelen arkadaşının gelinlik provası için alışveriş merkezinde görüntülendi. Şarkıcı, “Siz bir daha giyer misiniz?” sorusuna, “Bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim” cevabını verdi. Derici, iki yıl evli kaldığı Rıza Esendemir’den üç yıl önce boşanmıştı.