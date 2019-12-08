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08.12.2019 - 11:51 |

Kerimcan Durmaz, sokak ortasında kalça dansı yaptı

Geçtiğimiz ay New York metrosunda kalça dansı yapan Kerimcan Durmaz, bu kez Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde tanımadığı kadınla birlikte aynı dansı sergiledi. Sosyal medya fenomeni, bu anların videosunu da YouTube kanalından yayınladı.

Kerimcan Durmaz, sokak ortasında kalça dansı yaptı

Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen videonun ardından tepkilerin odağı olan ve Amerika'ya taşınan Kerimcan Durmaz,  tanımadığı bir kadınla kalça dansı yaptı. Arkadaşıyla Los Angeles'a giden Durmaz, bu anları da YouTube kanalından yayınladı.

Açtığı kanal üzerinden günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda Los Angeles’ın ünlü caddelerinde tur atan ve sonrasında bir mekana giren Durmaz, dans eden bir kadının kalçasına para sıkıştırdı.

Kerimcan Durmaz, sokak ortasında kalça dansı yaptı

SOKAKTA KALÇA DANSI YAPTI

Los Angeles caddelerinde herkesle sohbet eden Kerimcan Durmaz, bir ara tanımadığı kadınlarla kalça dansı yaptı. Fenomen bu anların videosunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Kerimcan Durmaz, sokak ortasında kalça dansı yaptı

10 AY HAPSİ İSTENDİ

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

8 Aralık 2019 Magazin Bülteni8 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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