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30.08.2019 - 07:50

Keyifli deneyim

Binicilik dünyasının kalbi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının da yarışacağı 11 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek, CSI Engel Atlama Yarışmaları ve Balkan Şampiyonası’nda atacak.

Keyifli deneyim

30 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki Uluslararası CSI Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayacak davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye iş birliği çerçevesinde, festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak. Ayrıca açılan DS Automobiles Türkiye standlarında, DS 7 Crossback ve DS 3 modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı da bulacaklar.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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