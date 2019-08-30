Keyifli deneyim

30 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki Uluslararası CSI Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayacak davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye iş birliği çerçevesinde, festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak. Ayrıca açılan DS Automobiles Türkiye standlarında, DS 7 Crossback ve DS 3 modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı da bulacaklar.