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07.12.2019 - 07:50 |

Kim şık kim rüküş?

Kim şık kim rüküş?

DEMET AKALIN - 6 / 10

Kim şık kim rüküş


Kombini beğendim, elbise yakışmış. Ayakkabılar da uyumlu... Kolyeyi fazla buldum ama bütün olarak şık görünüyor.

CANER CİNDORUK - 5 / 10

Kim şık kim rüküş



Takım elbise üzerine dikilmiş gibi, sadece pantolon bir tık daha bol olmalıydı. Ayakkabı seçimi doğru. Yakasına taktığı aksesuar şık görünüyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ - 4 / 10

Kim şık kim rüküş


Güzel bir ceket ama kolları uzun. Pantolonun kalıbını beğenmedim, daha dar ve boyu kısa olabilirdi. Ayakkabıyı da rock bir model seçebilirdi.

SERENAY SARIKAYA - 4 / 10 

Kim şık kim rüküş



Kombin mevsime uygun değil. Tek bant ayakkabılar zayıf kalmış. Maskülen bir model seçmeliydi. Göbeği kapalı bir bluzla daha iyi görünebilirdi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ -  2 / 10

Kim şık kim rüküş



Taşlı elbise mini olsaydı hoş durabilirdi. Ama böyle boyunu kesmiş. Taşlı ayakkabılar fazla görünüyor. Pelerinin hiç oluru yok.

BURÇİN TERZİOĞLU - 3 / 10

Kim şık kim rüküş



Bütün parçalar uyumsuz ve göz yorucu. Çorap ve rugan stiletto hiç olmamış. Uzun çizme ve balıkçı yaka bir bluzla daha şık görünebilirdi.

7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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