Kim şık kim rüküş?

DEMET AKALIN - 6 / 10









Kombini beğendim, elbise yakışmış. Ayakkabılar da uyumlu... Kolyeyi fazla buldum ama bütün olarak şık görünüyor.



CANER CİNDORUK - 5 / 10









Takım elbise üzerine dikilmiş gibi, sadece pantolon bir tık daha bol olmalıydı. Ayakkabı seçimi doğru. Yakasına taktığı aksesuar şık görünüyor.



HAZAR ERGÜÇLÜ - 4 / 10









Güzel bir ceket ama kolları uzun. Pantolonun kalıbını beğenmedim, daha dar ve boyu kısa olabilirdi. Ayakkabıyı da rock bir model seçebilirdi.



SERENAY SARIKAYA - 4 / 10









Kombin mevsime uygun değil. Tek bant ayakkabılar zayıf kalmış. Maskülen bir model seçmeliydi. Göbeği kapalı bir bluzla daha iyi görünebilirdi.



DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 2 / 10









Taşlı elbise mini olsaydı hoş durabilirdi. Ama böyle boyunu kesmiş. Taşlı ayakkabılar fazla görünüyor. Pelerinin hiç oluru yok.



BURÇİN TERZİOĞLU - 3 / 10









Bütün parçalar uyumsuz ve göz yorucu. Çorap ve rugan stiletto hiç olmamış. Uzun çizme ve balıkçı yaka bir bluzla daha şık görünebilirdi.