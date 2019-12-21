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21.12.2019 - 07:50 |

Kim şık, kim rüküş?

Kim şık, kim rüküş?

PINAR DENİZ - 2/10

Kim şık, kim rüküş



Pantolonun kesimi ve rengi yakışmamış. Vücuduna uygun bir parça değil. Abiye bluzla kombin yapması da çok yanlış. Ayakkabılar olmamış.

MELİS SEZEN - 6 /10

Kim şık, kim rüküş



Tulumu beğendim. Rengi de yakışmış. Beyaz botlarla tarzını tamamlamış. Saç-makyaj sade... Spor ve şık görünüyor.

BÜLENT SERTTAŞ - 6 /10

Kim şık, kim rüküş



Kombin güzel, vücut tipine göre doğru seçim... Trençkot yakışmış. Ayakkabıları beğendim. Sadece pantolonun boyu daha kısa olmalıydı.

BEREN SAAT - 4/10

Kim şık, kim rüküş



Elbise yakışmış, rengi de güzel ama ayakkabı seçimi yanlış. Elbisenin tonlarında ya da beyaz tek bant ayakkabılar tercih edebilirdi.

EBRU ŞALLI - 4 / 10

Kim şık, kim rüküş



Deri pantolon, ayakkabılar ve ceket güzel ama bluz olmamış. İnce, beyaz ya da siyah bir parça tercih edebilirdi.

ELÇİN SANGU - 5/10

Kim şık, kim rüküş



Barok tarzındaki gömlek ve deri pantolonla tarzını tamamlamış. Botlar ve çanta uyumlu. Makyajını ve saç modelini de beğendim.

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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