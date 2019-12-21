Kim şık, kim rüküş?
PINAR DENİZ - 2/10
Pantolonun kesimi ve rengi yakışmamış. Vücuduna uygun bir parça değil. Abiye bluzla kombin yapması da çok yanlış. Ayakkabılar olmamış.
MELİS SEZEN - 6 /10
Tulumu beğendim. Rengi de yakışmış. Beyaz botlarla tarzını tamamlamış. Saç-makyaj sade... Spor ve şık görünüyor.
BÜLENT SERTTAŞ - 6 /10
Kombin güzel, vücut tipine göre doğru seçim... Trençkot yakışmış. Ayakkabıları beğendim. Sadece pantolonun boyu daha kısa olmalıydı.
BEREN SAAT - 4/10
Elbise yakışmış, rengi de güzel ama ayakkabı seçimi yanlış. Elbisenin tonlarında ya da beyaz tek bant ayakkabılar tercih edebilirdi.
EBRU ŞALLI - 4 / 10
Deri pantolon, ayakkabılar ve ceket güzel ama bluz olmamış. İnce, beyaz ya da siyah bir parça tercih edebilirdi.
ELÇİN SANGU - 5/10
Barok tarzındaki gömlek ve deri pantolonla tarzını tamamlamış. Botlar ve çanta uyumlu. Makyajını ve saç modelini de beğendim.