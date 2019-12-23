Kimsesiz çocuklara sergi

Simge, Tepe Nautilus’te konser verdi. Resme olan ilgisi nedeniyle evinin bir bölümünü atölye olarak kullandığını belirten şarkıcı, “Bir gün sadece kimsesiz çocuklar için sergi açıp, onlara bağışlayabilirim. Ressamlara saygısızlık etmem, yaptıklarım büyük işler değil” diye konuştu.