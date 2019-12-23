23.12.2019 - 07:50 |
Kimsesiz çocuklara sergi
Simge, Tepe Nautilus’te konser verdi.
Simge, Tepe Nautilus’te konser verdi. Resme olan ilgisi nedeniyle evinin bir bölümünü atölye olarak kullandığını belirten şarkıcı, “Bir gün sadece kimsesiz çocuklar için sergi açıp, onlara bağışlayabilirim. Ressamlara saygısızlık etmem, yaptıklarım büyük işler değil” diye konuştu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.