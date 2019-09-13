MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Kısmetse Olur' Melis ve Batuhan birbirine girdi!
13.09.2019 - 15:01 |

'Kısmetse Olur' Melis ve Batuhan birbirine girdi!

'Kısmetse Olur' programında birinci olan Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Bu evliliğinden bir de çocukları olan ikili, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldı ve evliliklerini bitirdi.

'Kısmetse Olur' Melis ve Batuhan birbirine girdi!

Melis Buse Betkayan ile Batuhan Cimilli, Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Melis, canlı yayını terk etmek istedi.

Canlı yayında böyle yüzleştiler...

Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aslı Şen her daim şık

Aslı Şen her daim şık

Berksan'dan yeni single müjdesi

Berksan'dan yeni single müjdesi

'Setleri bırakmadım, ikizlerin biraz daha büyümesini bekliyorum'

'Setleri bırakmadım, ikizlerin biraz daha büyümesini bekliyorum'

Derya Uluğ'un acelesi var

Derya Uluğ'un acelesi var

Sıradaki Haber