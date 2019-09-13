13.09.2019 - 15:01 |
'Kısmetse Olur' Melis ve Batuhan birbirine girdi!
'Kısmetse Olur' programında birinci olan Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Bu evliliğinden bir de çocukları olan ikili, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldı ve evliliklerini bitirdi.
Melis Buse Betkayan ile Batuhan Cimilli, Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Melis, canlı yayını terk etmek istedi.
Canlı yayında böyle yüzleştiler...
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