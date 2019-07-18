18.07.2019 - 10:32
Kitap kurdu Yağmur Ünal
Türkan Şoray’ın Cihan Ünal’dan olan yapımcı kızı Yağmur Ünal, arkadaşlarının teknesiyle tura çıkıp Yunan adalarına gitti.
Yağmur Ünal tatilde yüzmek ve güneşlenmekle kalmıyor, bir yandan senaryo, diğer yandan Dick Swaab’ın yazdığı ‘We Are Our Brains: From The Womb To The Alzheimer’s’ (Biz Beynimiziz: Rahimden Alzheimer’a) adlı kitabı okuyor. (Posta)
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.