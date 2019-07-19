19.07.2019 - 08:00
Kızı için alışverişte
Gizem Hatipoğlu, Emaar’da objektiflere takıldı.
Kızı Lila için alışveriş yapan sunucu, tüm gün mağazaları dolaştıktan sonra evinin yolunu tuttu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.