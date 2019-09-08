Dinleyicileriyle sohbet eden şarkıcı, “Bugün gerçekten kendimi özel hissediyorum. Çok güzel görünüyorsunuz” dedi. Hayranlarına klip müjdesi veren Taşçı, yakın zamanda ‘Sensiz Olmaz’ adlı parçası için kamera karşısına geçeceğini söyledi.Tan Taşçı, İstMarina Jolly Joker’de hayranlarının karşısına çıktı. Dinleyicileriyle sohbet eden şarkıcı, “Bugün gerçekten kendimi özel hissediyorum. Çok güzel görünüyorsunuz” dedi. Hayranlarına klip müjdesi veren Taşçı, yakın zamanda ‘Sensiz Olmaz’ adlı parçası için kamera karşısına geçeceğini söyledi.