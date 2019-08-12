‘Kolej Havası’ 6 Eylül’de sinemalarda…

Bu kez Türkiye futboluna damga vurmuş ve Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen Beşiktaş Futbol Takımı’nı ele alan ekip ‘Kolej Havası’yla izleyicinin karşısına çıkacak.

‘Kolej Havası’, Beşiktaş’ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza takıma odaklanıyor.

Yönetmenliğini Sertan Ünver’in, yapımcılığını Güverte Film’in üstlendiği ‘Kolej Havası’ belgeselinin afişi yayınlandı. Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra filmde Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da Beşiktaş taraftar ilişkisine ve dönemin atmosferine dair anılarıyla yer alıyorlar.

Belgesel, 6 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.







