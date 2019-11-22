22.11.2019 - 07:50 |
Koleksiyonunu tanıttı
Feryal Gülman, Barrus London markasıyla iş birliğinde hazırladığı ve kendi adını taşıyan koleksiyonunu, Gizia Gate Nişantaşı mağazasında tanıttı.
Feryal Gülman, Barrus London markasıyla iş birliğinde hazırladığı ve kendi adını taşıyan koleksiyonunu, Gizia Gate Nişantaşı mağazasında tanıttı. Davette; Nora Kalpakçıoğlu, Merih Turan, İnci Gazioğlu, Berna Çebi, Buket Taşdelen ve Bilge Alemdar yer aldı. Gündüzden geceye devam etmek isteyen modaseverlere hitap eden koleksiyon, konukların beğenisini kazandı.
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