Koleksiyonunu tanıttı

Feryal Gülman, Barrus London markasıyla iş birliğinde hazırladığı ve kendi adını taşıyan koleksiyonunu, Gizia Gate Nişantaşı mağazasında tanıttı. Davette; Nora Kalpakçıoğlu, Merih Turan, İnci Gazioğlu, Berna Çebi, Buket Taşdelen ve Bilge Alemdar yer aldı. Gündüzden geceye devam etmek isteyen modaseverlere hitap eden koleksiyon, konukların beğenisini kazandı.