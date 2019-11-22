MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriKoleksiyonunu tanıttı
22.11.2019 - 07:50 |

Koleksiyonunu tanıttı

Feryal Gülman, Barrus London markasıyla iş birliğinde hazırladığı ve kendi adını taşıyan koleksiyonunu, Gizia Gate Nişantaşı mağazasında tanıttı.

Koleksiyonunu tanıttı

Feryal Gülman, Barrus London markasıyla iş birliğinde hazırladığı ve kendi adını taşıyan koleksiyonunu, Gizia Gate Nişantaşı mağazasında tanıttı. Davette; Nora Kalpakçıoğlu, Merih Turan, İnci Gazioğlu, Berna Çebi, Buket Taşdelen ve Bilge Alemdar yer aldı. Gündüzden geceye devam etmek isteyen modaseverlere hitap eden koleksiyon, konukların beğenisini kazandı.

HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Cep Herkülü’ görücüde

‘Cep Herkülü’ görücüde

‘İsmail istemede gergindi’

‘İsmail istemede gergindi’

Anne-kız hasret giderdi

Anne-kız hasret giderdi

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

Sıradaki Haber