25.09.2019 - 07:50 |
Konserlere devam
Bülent Serttaş, eşi Selvi Serttaş’la objektiflere takıldı.
Şarkıcı, “Çok şükür konserlerimiz devam ediyor. Sahneden arta kalan zamanlarda da ailemle vakit geçiriyorum” dedi.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!