27.08.2019 - 09:58
Konuşan püsküller
Eda Taşpınar, önceki gün Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.
Kendi adına çıkardığı cilt bakım ürünleriyle adından söz ettiren ve işleri sebebiyle Yunanistan’da yaşamına devam eden Eda Taşpınar, önceki gün Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyetik güzel, Alexander Wang marka, püsküllü kıyafetiyle ilgi gördü.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.