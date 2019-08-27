Konuşan püsküller

Kendi adına çıkardığı cilt bakım ürünleriyle adından söz ettiren ve işleri sebebiyle Yunanistan’da yaşamına devam eden Eda Taşpınar, önceki gün Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyetik güzel, Alexander Wang marka, püsküllü kıyafetiyle ilgi gördü.