Oyuncu, Zafer’e (Erkan Avcı) deli divane aşık, onun her kararını, her hamlesini destekleyen, koşullar ne olursa olsun sevdiği adama güvenen biri olan ve Neslihan’ın (İlayda Alişan) sırdaşı, can yoldaşı Selvi karakterine hayat verecek.