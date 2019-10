'Kültür ilham verir'

‘Welcome to the Twenties 2.0’ adını verdikleri dünya turnesi için Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Postmodern Jukebox, caz ve virtüözlüğü birleştiren performanslarıyla dikkat çekiyor. 250 şehirde dinleyicilerle buluşmaya devam eden ve Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında 27 Ekim’de İzmir’deki Ooze Venue, 28 Ekim’de Ankara’daki Milyon Performance Hall ve 29 Ekim’de İstanbul’daki Volkswagen Arena’da sahne alacak grubun vokallerinden Sara Niemietz turneleriyle ilgili, “Gerçekten devasa! 20 ülkede olacağız ve neredeyse her gün seyahat edeceğiz.



Tüm yeni görüşler ve kültürler bize inanılmaz ilham veriyor. Şovlarımızdan önce ve sonrasında dışarı çıkmayı, yerel insanlarla tanışmayı ve lezzetli yemekler tatmayı seviyorum. Hayallerim gerçek oluyor” dedi.



“Türkiye’deki şovlar öncesi biraz gezeceğiz” diyen Niemitz, “Benzersiz kültür, mimari, kalıntılar, derin bir tarih ve yemekler! Ülkenizi öğrenmek için elimizden geldiğince çabalayacağız” şeklinde konuştu. Postmodern Jukebox’ın en güçlü yanlarından birinin, gruptaki her bir bireyin parlayabilmesi olduğunu aktaran vokalist, “Hepimiz farklı sanatçılarız, bu da heyecanlı bir şov oluşturuyor” açıklamasını yaptı.





2009’da Scott Bradleee’nin kurduğu Postmodern Jukebox’ın ‘Welcome to the Twenties 2.0’ turnesinin biletleri Biletix’te...