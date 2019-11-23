'Kurşun' dizisi erken final mi yapıyor?

1970'lerin Türkiye'sinde geçen bir hikayenin anlatıldığı 'Kurşun' dizisinin, reytinglerin kötü olması nedeniyle ekranlara veda edeceği iddia edildi. 5'inci bölümünün yayınlanmasının ardından FOX TV yönetiminin, diziyi sonlandırma kararı aldığı ileri sürüldü.

İlk 3 hafta reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan dizisi, son iki hafta reytinglerinde ise başarılı olamamıştı.