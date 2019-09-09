Bir dÃ¶neme damga vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin Netflix'te yayÄ±nlanacaÄŸÄ±na dair haberler dizinin yapÄ±mcÄ± firmasÄ± Pana Film tarafÄ±ndan yalanlandÄ±.

Ä°ÅŸte o aÃ§Ä±klama:

"BazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nda yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Pana Film tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen Kurtlar Vadisi adlÄ± dizimizin bir dijital platform ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair spekÃ¼latif haberlere yer verildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. SÃ¶z konusu haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. Pana Film olarak bizi yÄ±llardÄ±r yalnÄ±z bÄ±rakmayan deÄŸerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisiâ€™nin geri dÃ¶nmesini ne kadar istediklerinin farkÄ±ndayÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir geliÅŸme olduÄŸunda, spekÃ¼lasyona izin vermeden tÃ¼m duyurular resmi sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zdan yapÄ±lacaktÄ±r.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalara ve onlarÄ± yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur"

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