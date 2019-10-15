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15.10.2019 - 17:43 |

Latif Doğan'dan eşine şarkı: Senin Adın Aşk Yarim

'Küstüm' adlı türküsünü dillere dolayan Latif Doğan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı 'Senin Adın Aşk Yarim' adlı albümle müzik dünyasına geri döndü.

Latif Doğan'dan eşine şarkı: Senin Adın Aşk Yarim

Latif Doğan, Özdemir Plak etiketiyle 7 yıl aradan sonra çıkardığı yedinci albümü 'Senin Adın Aşk Yarim'e adını veren şarkıyı şiir olarak eşi Emine Doğan’a yazdı.

Şenol Eşref şiiri şarkı sözü haline getirip, Yıldıray Mülayim besteledi. Şarkının klibinin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı. Albümün müzik yönetmenliğini de Kenan İlgen üstlendi.

    15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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