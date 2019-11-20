Lerzan Mutlu: Magazine imzamı attım, bitti

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de kısa bir alışveriş yapan Lerzan Mutlu, "Bugün dostumla birlikte kışlık alışverişimizi yapmaya geldik. Her şey gayet yolunda gidiyor. Yakın zaman içerisinde bir televizyon programıyla tekrardan dönmeye hazırlanıyorum. Programın içeriği henüz söyleyemem, ama magazin programı değil. Magazine imzamı attım, bitti" dedi.