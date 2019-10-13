Liam'ın yeni aşkı!

Geçtiğimiz ağustos ayında 10 yıldır bir dargın bir barışık birlikte olduğu Miley Cyrus ile sekiz aylık evliliklerini sonlandırdıklarını duyuran Liam Hemsworth, sessizliğini yeni bir aşkla bozdu. Avustralyalı aktör, hafta içinde ‘Dynasty’ dizisinin oyuncusu Maddison Brown ile samimi bir şekilde objektiflere takıldı. New York sokaklarında el ele gezen, birlikte yemek yiyen ve magazin basınından kaçmayan ikilinin, keyiflerinin yerinde olduğu öğrenildi.









Yeni aşkın duyulmasının ardından Brown’ın hayranları, sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki oyuncuyu soru yağmuruna tuttu.





