MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeLiam'ın yeni aşkı!
13.10.2019 - 07:50 |

Liam'ın yeni aşkı!

Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth, boşanma aşamasında olduğu Miley Cyrus ile yıllar süren çalkantılı ilişkisinin ardından, aradığı aşkı oyuncu Maddison Brown’da buldu

Liam'ın yeni aşkı!

Geçtiğimiz ağustos ayında 10 yıldır bir dargın bir barışık birlikte olduğu Miley Cyrus ile sekiz aylık evliliklerini sonlandırdıklarını duyuran Liam Hemsworth, sessizliğini yeni bir aşkla bozdu. Avustralyalı aktör, hafta içinde ‘Dynasty’ dizisinin oyuncusu Maddison Brown ile samimi bir şekilde objektiflere takıldı. New York sokaklarında el ele gezen, birlikte yemek yiyen ve magazin basınından kaçmayan ikilinin, keyiflerinin yerinde olduğu öğrenildi.

Liamın yeni aşkı



Yeni aşkın duyulmasının ardından Brown’ın hayranları, sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki oyuncuyu soru yağmuruna tuttu.


Liamın yeni aşkı

13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Acun Ilıcalı ölümden döndü! İlk açıklama...

Son dakika | Acun Ilıcalı ölümden döndü! İlk açıklama...

Türk hayranlarıyla buluşacaklar

Türk hayranlarıyla buluşacaklar

Gururlandıran ödül

Gururlandıran ödül

Gelirin tümünü bağışlayacak

Gelirin tümünü bağışlayacak

Sıradaki Haber