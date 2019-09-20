Lider Şahin'in 'Mesela' mutluluğu

Yalnız başına geldiği AVM’de meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşıyla bir aya gelen Lider Şahin, “Yeni single parçam 'Mesela'nın klibi çıktı. Yakın çevremden çok güzel tepkiler mesajlar aldım. Her şey gayet yolunda. Şu sıralar bir hayli fazla radyo programlarına katılıyorum. Biraz yoğun bir tempo içerisindeyim” dedi.

Lider Şahin, yaklaşık iki saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.