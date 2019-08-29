‘Lütfen korkma!’

Hadise, sosyal medyadan paylaştığı ‘Tüm Kadınlara’ klibiyle hemcinslerine seslendi. Toplumsal yaşamda kadın olmanın zorluklarına değinen şarkıcı, “Ben Hadise, şu an benim ismimi unut” diyerek başladığı ve dans ettiği video’da, “Ben bir kadınım, özgür bir kadın, acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen... Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen, hayattan endişe eden ama yaşamayı seven, çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen” sözlerine yer verdi.

“Bazen tatlı, bazen seksi. Ben nasıl istersem” diyerek devam eden Hadise, “Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım ve benim vücudum değil mi? Size söz hakkını veren kim? Makyajı severim... İstersem makyajlı, istersem makyajsız gezerim. Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma. Kendine güven, kendini sev, nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi unutma olur mu?” dedi. Şarkıcı video’nun sonunda, takma kirpiklerini çıkartıp, makyajını temizledi.