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26.09.2019 - 07:50 |

Masalsı doğum günü

Dünyaca ünlü MacKenzie-Childs markasının Amerika dışındaki ilk mağazasının Türkiye’de açılmasını sağlayan Berrin Ak, yeni yaşını dostlarıyla kutladı.

Masalsı doğum günü

Sinem Ekşioğlu’nun sahibi olduğu Five O Clock Kitchen’da yapılan kutlamaya; Tuçe Peksayar, Özlem Yarar, Berna Eren, Merve Güneş, Evrim Kırmızıtaş, Burcu Ziyal ve Özlem Yayar katıldı. Siyah beyaz kareli çizgileriyle ikon haline gelen markanın tasarımlarıyla hazırlanan sofra, davetlilerin beğenisini kazandı. MacKenzie-Childs’ın ‘Morning Glory’ desenini tema seçilen partide, Five O Clock’un aynı desende hazırladığı sürpriz pasta, konukların ilgisini çekti.

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