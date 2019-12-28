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28.12.2019 - 00:07 |

MasterChef Türkiye'de kim gitti? 27 Aralık kim elendi?

MasterChef Türkiye kim elendi? 27 Aralık Cuma günü günü MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de son 4'e kalan isimlerden Güzide, Ekin ve Alican eleme oyunu oynadı. Peki hangi isim elendi? MasterChef Türkiye'de bu akşam kim gitti? MasterChef Türkiye kim elendi?

MasterChef Türkiye'de kim gitti? 27 Aralık kim elendi?

MasterChef Türkiye finaline sayılı günler kaldı. 29 Aralık Pazar günü MasterChef Türkiye'de büyük final yaşanacak. MasterChef Türkiye'de her geçen gen bir isim yarışmaya veda etmeye devam ediyor. Bu akşam da MasterChef Türkiye'de elenen isim jüri tarafından açıklandı. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi? Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şefin bulunduğu jüri hangi yarışmacıyı eledi? Finali garantileyen Cemre haricinde Ekin, Alican ve Güzide MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu oynadı? Peki hangi isim gitti?

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'de elenen isim Ekin oldu. Ekin Masterchef'in dördüncüsü olarak yarışmaya veda etti. Ekin elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef Türkiyede kim gitti 27 Aralık kim elendi

 

MASTERCHEF EKİN ULAŞ KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

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