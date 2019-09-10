Mehir olarak 10 külçe altın istedi!

Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.

Mehir; İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesi anlamına geliyor.