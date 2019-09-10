10.09.2019 - 16:36
Mehir olarak 10 külçe altın istedi!
Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Aylin, mehir olarak eşinden 10 külçe altın istedi.
Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.
Mehir; İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesi anlamına geliyor.
Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera (Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.