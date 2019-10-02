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02.10.2019 - 09:58 |

Mehmet Ali Erbil: Merak etmeyin, Asya’yla romantik yemek yemedik

Yeniköy'de Asya isimli bir kadınla yemek yiyen Mehmet Ali Erbil, sevgilisi olduğu konuşulan genç kadın hakkındaki sorulara, "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" diye esprili yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil: Merak etmeyin, Asya’yla romantik yemek yemedik

Evinin banyosunda düşen ve 258 gün boyunca hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra sık sık arkadaşları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Yeniköy'de sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli bir kadınla yemek yiyen şovmen, gazeteciler ile sohbet etti. Erbil, "Bir dostumuzu ziyaret ettik" dedi. Erbil, sevgilisi hakkındaki sorulara ise "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" diye esprili yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil, mekan çıkışında sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli genç kadın ve yanındakilerin desteğiyle yürüdü. (Sabah)

    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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