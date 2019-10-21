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21.10.2019 - 11:59 |

Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Şarkıcı Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 62 yaşındaki şovmenin verdiği kilolar dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum yiyen mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü herkesi şaşırttı.

Kısa süre sonra dede olacak Mali, Parlak'ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Erbil'in, hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.

Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı


21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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