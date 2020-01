Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’le ilgili son günlerde magazin gündeminde yer alan iddialarla ilgili konuşurken, 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

“VASİYET HABERLERİ ASILSIZDIR”

Mehmet Ali Erbil’in hastane odasında vasiyetini hazırlattığı iddiaları hakkında Akay, “Vasiyet iddiaları asılsız. Erbil, tedavi gördüğü hastanede vasiyetini hazırlatmamış" dedi.

Hastane masrafları ile ilgili konuşan ses sanatçıcı, "Devletin verdiği imkânlarla aylık 150 bin TL civarı ilaçlarının karşılandığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi de veren Akay, "Taburcu olmuştu ama hemen hemen her hafta bu hastaneye geliyordu, her zaman doktor gözetimi altındaydı. Hayranlarına müjde verebiliriz sağlık durumu çok iyi. Kaçış sendromu rahatsızlığını bu sefer ağır bir şekilde geçirdiği için önlem amaçlı yoğun bakıma alınmış. Aslında sağlık durumu yoğun bakımda yatarken de kötü değilmiş. Şu an normal odada ve iyi durumda" şeklinde konuştu.