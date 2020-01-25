MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu
25.01.2020 - 12:36 |

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Magazin camiasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı’ lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay, özel bir hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etti.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’le ilgili son günlerde magazin gündeminde yer alan iddialarla ilgili konuşurken, 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

“VASİYET HABERLERİ ASILSIZDIR”
Mehmet Ali Erbil’in hastane odasında vasiyetini hazırlattığı iddiaları hakkında Akay, “Vasiyet iddiaları asılsız. Erbil, tedavi gördüğü hastanede vasiyetini hazırlatmamış" dedi.

Hastane masrafları ile ilgili konuşan ses sanatçıcı, "Devletin verdiği imkânlarla aylık 150 bin TL civarı ilaçlarının karşılandığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi de veren Akay, "Taburcu olmuştu ama hemen hemen her hafta bu hastaneye geliyordu, her zaman doktor gözetimi altındaydı. Hayranlarına müjde verebiliriz sağlık durumu çok iyi. Kaçış sendromu rahatsızlığını bu sefer ağır bir şekilde geçirdiği için önlem amaçlı yoğun bakıma alınmış. Aslında sağlık durumu yoğun bakımda yatarken de kötü değilmiş. Şu an normal odada ve iyi durumda" şeklinde konuştu.

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

    Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

    Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

    Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

    Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

    Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

    Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

    Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

    Sıradaki Haber