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HaberlerCaddeMehmet Aslantuğ çiftliğindeki etleri lokantasında satacak
21.07.2019 - 10:25

Mehmet Aslantuğ çiftliğindeki etleri lokantasında satacak

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erol Obdan ile Karamürsel Yalakdere'de 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' (1-2 yaş arasındaki boğa) yetiştirmek için çiftlik kurdu.

Mehmet Aslantuğ çiftliğindeki etleri lokantasında satacak

Posta gazetesinin haberine göre; Mehmet Aslantuğ ile Erol Obdan, geçen hafta 'Tütsü by Düvee' adını verdikleri bir et lokantası açtı.

İkili, kendi çiftliklerinde doğal ortamda yetiştirdikleri danaların etini hem kasap reyonunda satıyor, hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunuyor. Lokantanın işletmesini Raşit Karakuş yapıyor.

Mehmet Aslantuğ çiftliğindeki etleri lokantasında satacak


15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attıAmasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
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