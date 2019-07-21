21.07.2019 - 10:25
Mehmet Aslantuğ çiftliğindeki etleri lokantasında satacak
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erol Obdan ile Karamürsel Yalakdere'de 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' (1-2 yaş arasındaki boğa) yetiştirmek için çiftlik kurdu.
Posta gazetesinin haberine göre; Mehmet Aslantuğ ile Erol Obdan, geçen hafta 'Tütsü by Düvee' adını verdikleri bir et lokantası açtı.
İkili, kendi çiftliklerinde doğal ortamda yetiştirdikleri danaların etini hem kasap reyonunda satıyor, hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunuyor. Lokantanın işletmesini Raşit Karakuş yapıyor.