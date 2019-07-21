Mehmet Aslantuğ çiftliğindeki etleri lokantasında satacak

Posta gazetesinin haberine göre; Mehmet Aslantuğ ile Erol Obdan, geçen hafta 'Tütsü by Düvee' adını verdikleri bir et lokantası açtı.

İkili, kendi çiftliklerinde doğal ortamda yetiştirdikleri danaların etini hem kasap reyonunda satıyor, hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunuyor. Lokantanın işletmesini Raşit Karakuş yapıyor.





