Mehmet Günsür'e Asya’dan iki ödül

Mehmet Günsür, 'Asia Web Awards'da (Asya Web Ödülleri) ‘En İyi Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. 'Kanaga' ayrıca 'En İyi Yapım Tasarımı' ödülünü de aldı.

Katerina Mongio ve Tolga H. Yüceil’in yönettiği dizi, babasının ölümüyle ilgili sırrı çözmek isteyen 'Mardin Tamay’ın gizemli yolculuğunu konu alıyor.