16.12.2019 - 09:48 |
Mehmet Günsür'e Asya’dan iki ödül
Oyuncu Mehmet Günsür, hem başrolünü üstlendiği hem de hikâyesini eşi Katerina Mongio, Kaan Yüceil ve Tolga H. Yüceil’le birlikte yazdığı bağımsız web dizisi 'Kanaga' ile ödül aldı.
Mehmet Günsür, 'Asia Web Awards'da (Asya Web Ödülleri) ‘En İyi Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. 'Kanaga' ayrıca 'En İyi Yapım Tasarımı' ödülünü de aldı.
Katerina Mongio ve Tolga H. Yüceil’in yönettiği dizi, babasının ölümüyle ilgili sırrı çözmek isteyen 'Mardin Tamay’ın gizemli yolculuğunu konu alıyor.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.