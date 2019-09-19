‘Mendillerini yanlarına alsınlar’

Gazetecilerin “Filmin davetiyesinin nostaljik mendillerle gönderildiğini” hatırlatması üzerine yönetmen Mustafa Kotan ve oyuncular, "Bu gösterim filmin galası olduğu için mendilleri biz gönderdik. 'Annem'i izlemeye giden seyirciler, mendillerini yanlarına almayı ihmal etmesinler" dedi.