19.09.2019 - 17:49 | | EMRAH AKÇAAY
‘Mendillerini yanlarına alsınlar’
Başrolünde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in yer aldığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, ‘Annem’ filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da yapıldı. Film gösterimi öncesi basın mensupları ile bir araya gelen oyuncular, heyecanlarını dile getirdi.
Gazetecilerin “Filmin davetiyesinin nostaljik mendillerle gönderildiğini” hatırlatması üzerine yönetmen Mustafa Kotan ve oyuncular, "Bu gösterim filmin galası olduğu için mendilleri biz gönderdik. 'Annem'i izlemeye giden seyirciler, mendillerini yanlarına almayı ihmal etmesinler" dedi.