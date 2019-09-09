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09.09.2019 - 10:27

Mert Fırat'tan romantik kutlama

Bir yıl önce Çeşme'de sosyetik güzel İdil Fırat ile evlenen oyuncu Mert Fırat'tan romantik bir paylaşım geldi.

Mert Fırat'tan romantik kutlama

Evliliklerinin birinci yılında sosyal medya hesabından düğün fotoğrafları paylaşan Mert Fırat, kalp emojisiyle birlikte, "Dolu dolu aşkla ve mutlulukla geçen ilk yılımız gibi ömrümüz geçsin sevgilim. Bir yıl nasıl geçti anlamadık, yanımızda olan ya da imkan bulamayıp gelemeyen fakat kalbi bizimle olan herkese teşekkür ederiz" notunu düştü.

İdil Fırat da düğün fotoğraflarını paylaşıp şu mesajı paylaştı:
"Hayatımın en heyecanlı günü ve en güzel senesiydi. Nicelerine canım kocam."

Mert Fırattan romantik kutlama

9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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