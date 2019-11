Mert Öcal: Umarım seyirci rolümden nefret eder

Mert Öcal, Kanal D’de ekrana gelen ‘Arka Sokaklar’da Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculukta emin adımlarla ilerleyen Öcal, bir yandan da gıda sektörüne yatırım yapıyor. 2004 yılında Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçilen oyuncuyla, diziyi, hayatını ve evliliğe bakışını konuştuk.

- 14’üncü sezonuyla izleyi-ciyle buluşan ‘Arka Sokaklar’la ekrandasınız. Ekibe kolay uyum sağladınız mı?

Çok keyifli ve samimi bir ekip. Hiç yabancılık çekmedim. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul da karakterle ilgili çok motive etti. Seve seve kabul ettim. Arada farklı roller oynamak tekdüze gitmekten iyidir.

- Daha önce de aksiyon projelerinde yer aldınız. Hazırlık süreci nasıl geçti?

Öncesinde de bu tip işlerde oynadığım için özel bir hazırlık yapmadım. Kullanmadığım bir tek uçak kaldı (gülüyor).

- Kötü bir karaktere hayat veriyorsunuz. Sosyal medyadan nasıl tepkiler aldınız?

Henüz ikinci bölüm yayınlandı, tepkileri bundan sonra göreceğiz. Umarım karakterden korkup, nefret ederler.

- Bugüne kadar aksiyon, dram ve romantik komedi projelerinde yer aldınız. Kendinizi komedide görmek ister misiniz?

Oyuncu her rolü oynar. Ama kendini daha yakın bulduğu ya da özellikle tercih ettiği türlerde hikayeler vardır. Benim için komedi onlardan biri değil.

- SAOR ismini verdiğiniz fıstık ezmesi markasıyla da ticarete atıldınız. Nasıl gidiyor?

Geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden satışına başladığımız markamıza yeni ürünler ekledik ve şu an sadece ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz inşallah 2020’de birçok markette raflardaki yerini alacak.

- Ticarette başarılı olursanız, oyunculuğu bırakır mısınız?

Duruma bağlı, çok inandığım projeler ve vaktim olursa, tabii ki seve seve devam ederim. Gıda sektörüne farklı yatırımlar yapacağız, şimdi bir perakende markası üzerinde çalışıyoruz.

'Kalıcı olan karakterdir'

-Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçildiniz. En yakışıklı erkek olarak anılmak neler hissettiriyor?

Güzel hissettiriyor, ancak o duygu karakteriniz ortaya çıkana kadar geçerli. Yakışıklılık geçici, kalıcı olan karakterdir. n Dizideki gibi birini kendinize aşık etmek için uğraştınız mı hiç?Bizim de kendimize göre stratejilerimiz olmuştur zamanında (gülüyor).n Çapkın mısınız?Duruma göre değişir. İlişkide çapkın değilim, bekarsam olabilir.

‘Sevgilim yok uzun süre de olmaz’

- Özel hayat nasıl gidiyor, hayatınızda biri var mı?

Şu sıra özel hayatım diye bir şey yok. Haftanın yedi günü çalışıyorum ve her ne kadar yorulsam da bu durumdan çok memnunum. Sevgilim yok, uzun süre de olacağını düşünmüyorum.

- Evlenmeyi, baba olmayı düşünüyor musunuz?

Tabii ki, aile kurmaktan daha güzel bir şey olamaz. Ama bu işler kısmet. Ne zaman olacağını zaman gösterecek.

- Evlilik kriteriniz var mı?

Evlilik, sağlam zemin üzerine kurulacak bir kurum. Sadece duygularla yapılmaz, karşılıklı anlayış, saygı, sevgi ve aşk hepsi bir arada olmalı. Çiftlerin birbirini değiştirmeye çalışmadan, hayatlarına saygı göstererek devam etmesi gerekir. Bu şartlar altında mutlu olunabilir.