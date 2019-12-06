MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur: Tükenmedim, yeniden doğdum
06.12.2019 - 08:38 |

Merve Boluğur: Tükenmedim, yeniden doğdum

Instagram'daki tüm dostlarını takipten çıkaran ve teklif aldığı projeleri reddeden Merve Boluğur'un tükendiği iddia edilmişti. Güzel oyuncu, iddiaları yalanladı.

Merve Boluğur: Tükenmedim, yeniden doğdum

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde arkadaşlarını silen ardından birkaç teklifi reddetiği ortaya çıkan Merve Boluğur'un tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edildi. Bu haberlerin ardından, takipçileri, Merve Boluğur’a, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu? diye sormaya başladı. 

Ancak oyuncu, bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı. ‘Bir Sevda Geldi Başıma’ ile halay çekti.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Boluğur, “Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum” dedi.

 

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Can Yaman İspanyol muhabirle flört etmeye çalıştı

Can Yaman İspanyol muhabirle flört etmeye çalıştı

Kahve eşliğinde sohbet

Kahve eşliğinde sohbet

Bülent Serttaş'tan yeni yıla yeni şarkı

Bülent Serttaş'tan yeni yıla yeni şarkı

Cenk Eren'in alışveriş keyfi

Cenk Eren'in alışveriş keyfi

Sıradaki Haber