Merve Boluğur: Tükenmedim, yeniden doğdum

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde arkadaşlarını silen ardından birkaç teklifi reddetiği ortaya çıkan Merve Boluğur'un tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edildi. Bu haberlerin ardından, takipçileri, Merve Boluğur’a, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?’ diye sormaya başladı.

Ancak oyuncu, bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı. ‘Bir Sevda Geldi Başıma’ ile halay çekti.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Boluğur, “Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum” dedi.