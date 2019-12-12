Merve Özbey: İyileşmek için sabırsızlanıyorum

Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı. Nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Özbey, talihsiz bir kaza geçirdi.

Düğün hazırlıkları yapan güzel şarkıcı, merdivenden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Kırık riskli olduğu için ameliyat olan Özbey, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Şarkıcı, "Tüm 'geçmiş olsun' ve iyi dilekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. En kısa zamanda iyileşip, sizinle birlikte şarkılar söylemeye devam etmek için can atıyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Merve Özbey'in yaşadığı bu kaza nazar olarak yorumlanmıştı.



