13.12.2019 - 12:34 |
Meryem Uzerli'ye estetik yasağı!
Oyuncu Meryem Uzerli, "Yüzümde hiçbir müdahale yok, sadece doğru kremler kullanıyorum" açıklamasına rağmen son iki yıldır yüzüne yaptırdığı estetik iddialarıyla gündemde...
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Meryem Uzerli, Amerika Los Angeles'ta ünlü bir yapım şirketiyle iki yıllık sözleşme imzalamak üzere. Sözleşmede yer alan şartlardan biri de şu: Yüze hiçbir estetik müdahale istemiyoruz.
Bakalım Meryem Uzerli, yılda 3-4 kez kapısını çaldığı ünlü estetikçi Simon Ourion'a gidebilecek mi?