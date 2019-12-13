Meryem Uzerli'ye estetik yasağı!

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Meryem Uzerli, Amerika Los Angeles'ta ünlü bir yapım şirketiyle iki yıllık sözleşme imzalamak üzere. Sözleşmede yer alan şartlardan biri de şu: Yüze hiçbir estetik müdahale istemiyoruz.

Bakalım Meryem Uzerli, yılda 3-4 kez kapısını çaldığı ünlü estetikçi Simon Ourion'a gidebilecek mi?