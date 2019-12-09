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09.12.2019 - 08:05 |

Metin Arolat: Ruhum kirlendiği için müziğe ara verdim

Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Metin Arolat, bir dönem müziğe ara vermesinin nedenini açıkladı.

Metin Arolat: Ruhum kirlendiği için müziğe ara verdim

İkinci albümümden sonra 8 sene müziği bıraktığını söyleyen Arolat, "Kendimi kirlenmiş hissettim. Başkalarında hep eleştirdiğim şeyleri kendim yapmaya başladığımı fark ettim. İnsanlarla empati kurmuyordum.  Bana uymayan bir durumdu. Birileri seni havaya sokuyor ve farkında olmadan havaya giriyorsun. Müzik yapmak için ruhumu kirletmeyip yenilendim“ itirafında bulundu.

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