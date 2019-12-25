Metin Hara ile Ayşe Akın aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya’nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın’a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu.

Metin Hara’yla ilgili soruları “Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum” diyerek geçiştiren Akın, “Ama ilişki iddiasını yalanlamıyorsunuz” sorusu üzerine, “Şu an bir şey demiyorum” karşılığını verdi. (Hürriyet)