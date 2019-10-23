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HaberlerCaddeMetin Şentürk, 'Seksenler' kadrosunda
23.10.2019 - 15:51 |

Metin Şentürk, 'Seksenler' kadrosunda

Şarkıcı Metin Şentürk, TRT 1’in sevilen dizisi 'Seksenler’in kadrosuna dahil oldu.

Metin Şentürk, 'Seksenler' kadrosunda

Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bora Tekay’ın oturduğu 'Seksenler' dizisinde Metin Şentürk, 'Ferit' karakterine hayat verecek.

Metin Şentürk’ün hayat vereceği 'Ferit' karakteri, Çınar Altı Mahallesi’ne video kasetçi dükkânı işletmeye geliyor. Ferit’in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin dikkatini çekiyor. Sıkı bir sinema tutkunu olan Ferit, birçok filmi çok iyi biliyor. Durum böyle olunca mahallede aslında görüyor olduğu hakkında söylentiler çıkıyor.

'Seksenler' dizisi, hafta içi her gün 17.00’de TRT 1’de.

Metin Şentürk, Seksenler kadrosunda

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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