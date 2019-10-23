Metin Şentürk, 'Seksenler' kadrosunda

Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bora Tekay’ın oturduğu 'Seksenler' dizisinde Metin Şentürk, 'Ferit' karakterine hayat verecek.

Metin Şentürk’ün hayat vereceği 'Ferit' karakteri, Çınar Altı Mahallesi’ne video kasetçi dükkânı işletmeye geliyor. Ferit’in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin dikkatini çekiyor. Sıkı bir sinema tutkunu olan Ferit, birçok filmi çok iyi biliyor. Durum böyle olunca mahallede aslında görüyor olduğu hakkında söylentiler çıkıyor.

'Seksenler' dizisi, hafta içi her gün 17.00’de TRT 1’de.