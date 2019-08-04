MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Metin'in harçlığını ben veriyordum'
04.08.2019 - 14:33

'Metin'in harçlığını ben veriyordum'

Oyuncu Metin Yıldız ile eski sevgilisi Gözde Kayra mahkemelik oldu. Yıldız tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını öne süren üniversite öğrencisi Kayra, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Metin'in harçlığını ben veriyordum'

Avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi:

''En son yaşanan olayda Metin Yıldız sarhoş bir şekilde sevgilisini darp etmeye başlamıştır. Gözde Kayra, Yıldız'ın elinden kurtularak kendisini yatak odasına kilitlemiş ve polisten yardım istemiştir. Taraflar arasında çıkan çoğu tartışmanın sebebi Metin Yıldız'ın uzunca bir süre geliri olmamasına rağmen sevgilisinden aldığı ya da başka bir vasıtayla eline geçen parayı alkole harcamasıdır.”

'O YANGIN BİR KAZAYDI'
Avukat, şikâyet dilekçesinde Yıldız'ın suçlamalar sonrası yaptığı ''İlişki boyunca şiddet gören bendim. Gözde'nin 'kişiye bağımlı hasta' raporu var. Ayrılmak istedim diye kaldığım otel odasını ateşe verdi. Beni bacağımdan bıçakladı'' açıklamasına da değindi:

''Yangın olayı bir kazadır. Gözde Kayra'nın böyle bir hastalığı da yoktur. Kendisinin şiddet gören bir erkek olduğunu açıklaması gerçekdışıdır. Kayra'nın kendisini bıçakladığını dile getirecek kadar ileriye gitmiştir. Hakkında şerefe karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında dava açılmasını talep ediyoruz.''

Kaynak: Hürriyet

Okan Bayülgen: İletişim başkanına yapılan itibar suikastıdırTv100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir‘in konuğu olan Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum.” dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cem Yılmaz'a gençlik aşısı!

Cem Yılmaz'a gençlik aşısı!

Gülben Ergen panik oldu

Gülben Ergen panik oldu

'Bu gidişle görücü usulüyle evleneceğim!'

'Bu gidişle görücü usulüyle evleneceğim!'

Metallıca grubu hem sahnede hem sinemada

Metallıca grubu hem sahnede hem sinemada

Sıradaki Haber