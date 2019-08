Miley Cyrus: Eşimi aldatmadım

Hakkında çıkan iddialar üzerine Twitter üzerinden açıklama yapan Miley Cyrus, seçtiği hayat tarzının hayranlarına karşı açık ve şeffaf olması gerektiğini kabul ettiğini belirterek, "Kabul edemediğim nokta işlemediğim bir suçun üzerini örtemeye çalışıyormuş gibi gösterilmek" ifadelerini kullandı.

Saklayacak hiçbir şeyi olmadığını vurgulayan şarkıcı, "Hayatımdaki her deneyimden bir şeyler öğrendim. Mükemmel değilim, olmak istemiyorum, bu sıkıcı. Her şeyi kabul edebilirim, ama evliliğimin aldatma yüzünden bittiğini kabul edemem. Liam ve ben 10 yıldır birlikteyiz. Liam'ı seviyorum ve her zaman seveceğim. Bu gerçek değişmeyecek. Ama sağlıklı bir karar vermek ve önceki hayatımı geride bırakmak zorundayım. Uzun zamandır sağlıklı ve mutluyum" mesajını yazdı.

Liam Hemsworth ise Instagram hesabından Miley Cyrus'a sağlık ve mutluluk dilediğini iletti.