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03.11.2019 - 07:50 |

Mizah ve eğlence dolu gösteri...

Dünyanın en iyi müzikal gösterileri arasında yer alan The Opera Locos, ilk kez ülkemize geliyor

Mizah ve eğlence dolu gösteri...

Bu yıl gerçekleştirilen İspanya Max Ödülleri’nde ‘En İyi Müzikal Gösteri’ seçilen The Opera Locos, ilk kez ülkemizdeki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Müziği, mizahı ve eğlenceyi bir arada sunan gösteri, 28 Kasım Perşembe akşamı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na izleyicilere sürprizlerle dolu bir akşam yaşatacak.

Mizah ve eğlence dolu gösteri...



En bilinen opera hitlerini rock ve pop düzenlemelerle seslendiren beş sıra dışı şarkıcının teatral performansını yansıtan The Opera Locos, operayı her yaştan ve her kesimden izleyiciye tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tasarlandı. Tenor Javier Agullo, Soprano Maria Rey-Joly, Mezzo-soprano Mayca Teba, Bariton Enrique Sanchez ve Kontrtenor Juan Carlos Coronel’in canlı seslendireceği şarkıların enstrüman kayıtları Manuel Coves’in şefliğindeki Orquesta Sinfónica Verum tarafından yapıldı.

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