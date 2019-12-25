Murat Kurşun, Abdussamet Yelken için söyledi

Ramada Plaza İzmit’te önceki gece düzenlenen etkinliği Kocaeli Umuttepe Araştırma Hastanesi Çocuk İlik Nakil Bölümü’ndeki odasından 4G bağlantı ile canlı olarak izleyen Abdussamet Yelken, Murat Kurşun’un şarkılarını sevdiğini, dinlerken çok eğlendiğini söyledi. Salonu dolduran yaklaşık 500 kişi, Abdussamet’i alkışlar eşliğinde salona kurulan perdeden izledi.

Murat Kurşun, ¨Gecenin mimarı Gürsel Balık kardeşimize de Abdussamet’e moral olmamızı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Genç kardeşime hastane odasında şarkılarımızla bir nebze de moral olduysak ne mutlu bize. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin¨ şeklinde konuştu.