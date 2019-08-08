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08.08.2019 - 09:57

Mustafa Sandal'ın karizma koçu Kadir İnanır

Şarkıcı Mustafa Sandal ile usta sanatçı Kadir İnanır, bir mekanda buluşup hasret giderdi. İnanır için 'Karizma koçu' diyen Sandal, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Sandal'ın karizma koçu Kadir İnanır

Efsane oyuncu Kadir İnanır ile Mustafa Sandal, dün bir araya gelip hasret giderdi. İkili, eski günleri yad etti.

Birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Sandal, “Ve nihayet karizma koçumu buldum. Sağ olsun Kadir abim kırmadı kabul etti. Tebessüm ederken mert bakabilmek budur” notunu yazdı.

Mustafa Sandalın karizma koçu Kadir İnanır

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